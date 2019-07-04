https://static.news.ru/photo/e6e369fc-9df5-11e9-8a57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com

Площадь лесных пожаров на территории РФ превысила 120 тысяч га.

По данным Авиалесоохраны, пожарные тушат более 250 возгораний, самые сложные из них находятся в Красноярском крае, самые крупные — в Якутии. С огнём борются более 2,9 тысячи человек, в том числе парашютисты-десантники, и 465 единиц техники.

За сутки площадь пожаров увеличилась на 45 тысяч га, особый противопожарный режим введён в 45 регионах страны, режим ЧС действует в Красноярском и Забайкальском краях, Рязанской и Иркутской областях, в Якутии, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, природный пожар в Оренбургской области локализован на общей площади в 20 га. Его тушили с помощью военного самолёта.