Площадь лесных пожаров на территории РФ превысила 120 тысяч га.
По данным Авиалесоохраны, пожарные тушат более 250 возгораний, самые сложные из них находятся в Красноярском крае, самые крупные — в Якутии. С огнём борются более 2,9 тысячи человек, в том числе парашютисты-десантники, и 465 единиц техники.
За сутки площадь пожаров увеличилась на 45 тысяч га, особый противопожарный режим введён в 45 регионах страны, режим ЧС действует в Красноярском и Забайкальском краях, Рязанской и Иркутской областях, в Якутии, сообщает
Как писал News.ru ранее, природный пожар в Оренбургской области локализован на общей площади в 20 га. Его тушили с помощью военного самолёта.