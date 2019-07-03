https://static.news.ru/photo/e08f4788-9d8c-11e9-bef3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Одноразовый пластик, который оставляют туристы, является основным источником мусора на побережьях Чёрного и Азовского морей, сообщает российское отделение Greenpeace.

Эксперты и волонтёры организации исследовали берега водоёмов. На восьми стометровых участках пляжей они обнаружили 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны.

Даже у границ природного заповедника «Утриш» проблема имеет серьёзный масштаб: на одном из участков найден 1001, а на другом — 2991 фрагмент пластиковых отходов. Основные причины загрязнения побережий — безответственный отдых туристов и местных жителей, перемещение отходов из других стран, морское судоходство, — говорится в сообщении Greenpeace.

По словам исследователей, большая часть найденного пластика — одноразовые товары и упаковка. На Чёрном море доля одноразового пластика доходит до 68%, на Азовском — до 90%.

Главным загрязнителем побережья Чёрного моря оказался пенопласт, Азовского — бутылки из-под напитков и их части, — уточняется в заявлении.

Экологи Greenpeace призвали правительство России разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и утвердить перечень одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в стране.

По-другому проблему пластикового загрязнения решить не получится, — подчеркнул эксперт проекта «Ноль отходов» Александр Иванников.

Исследование было проведено в ноябре 2018 года. Во время экспедиции специалисты Greenpeace использовали методику мониторинга морского мусора на пляжах, которую разработал проект DeFishGear. Собранные в том числе с её помощью данные легли в основу решения Еврокомиссии по запрету отдельных видов пластиковых изделий.

Ранее News.ru сообщал, что спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал, чтобы сократить количество отходов на этой территории. По его словам, озеро активно застраивают гостиницами, которые не предусматривают очистных сооружений, поэтому все нечистоты выбрасываются в Байкал. Кроме того, в эту местность бесконтрольно приезжают «дикие» туристы, которые также оставляют после себя мусор.