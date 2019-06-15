Депутаты Государственного собрания Республики Алтай предложили одну из самых удивительных законодательных инициатив последних лет. В федеральный закон об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции они предлагают внести поправки, увеличивающие потребление спиртного.
Как записано в официальном описании законопроекта, поправки предложено внести «в части расширения мест продаж алкогольной продукции». Причём всё это делается в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации и формирования положительного имиджа регионального туризма в стране. Ошарашенные таким подходом к законотворчеству депутаты Госдумы, безусловно, отклонили данную инициативу и предложили коллегам из республиканского Заксобрания подумать о развитии экологического туризма в прекрасных лесах горного Алтая.
Умного человека за водкой пошлёшь — он одну и купит. Наверное, именно этим принципом руководствовались законодатели Государственного собрания Республики Алтай, предлагая Госдуме рассмотреть подобного рода поправки в закон о регулировании оборота этилового спирта и об ограничении потребления алкогольной продукции. Горно-алтайские законотворцы предлагают внести в закон поправку, увеличивающую выпивание «зелёного змия» через расширение мест продаж алкогольной продукции. Пояснительная записка к законопроекту написана очень сурово и даже грозно, так, чтобы любой сомневающийся в полезности идеи расширения числа мест продажи выпивки, сразу был бы готов ехать в лес на турбазу за алкоголем.
Законные требования использования объектов недвижимости, возведённых на арендуемых лесных участках, отсутствуют в части реализации алкогольной продукции на территории туристических объектов. Привлекательность рекреационного лесопользования для инвесторов низкая и не может использоваться в полном объёме из-за отсутствия возможности предоставления полноценных туристских услуг, — говорится в пояснительной записке.
Главная идея законотворцев Республики Алтай — разрешить отдалённым лесным турбазам и кемпингам продавать вино и водку туристам. Юридически это звучит так: определить «условия получения лицензии на продажу алкогольной продукции при использовании стационарных торговых объектов и складских помещений, возведённых на арендованных в рекреационных целях земельных участках лесного фонда».
В аппарате автора законопроекта — Государственного собрания Республики Алтай — корреспонденту News.ru пояснили, что законопроект о расширении торговли алкоголем на арендованных лесных участках был предложен депутатам Эл-Курултая уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Алтай на основании многочисленных обращений местных предпринимателей. И предложили за разъяснениями обратиться в аппарат уполномоченного.
Там выяснилось, что главная идея документа — упростить для туристов условия отдыха в алтайских горах, сообщила News.ru исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Алтай Татьяна Доронина, чтобы туристам, отдыхающим в палатках, не приходилось тратить долгие часы на походы за едой и напитками по опасным горным дорогам к ближайшему магазину.
Как ожидают разработчики (это записано в пояснительной записке), в результате распространения инициативы Республики Алтай на всю «лесную Россию» повысится инвестиционная привлекательность регионов, сформируется положительный имидж регионального туризма в стране, повысится количество отдыхающих, туристических объектов, возрастут доходы бюджетов от использования лесов. Депутаты Госдумы, правда, предполагают нечто иное, что повысит количество пьяных драк и правонарушений, причём именно там, где до ближайшего полицейского — десятки вёрст. Об этом News.ru сообщил автор многочисленных антиалкогольных поправок, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).
По мнению депутата Госдумы, гораздо перспективнее для отдалённых районов Горного Алтая развивать экологический, оздоровительный отдых, а не алкотуризм.
В рекомендациях профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству говорится «отклонить законопроект». Так что туристам в палаточных городках придётся по-прежнему посылать гонца в далекий магазин, надеясь, что он окажется сообразительным и вернётся назад без происшествий.