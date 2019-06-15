Депутаты Государственного собрания Республики Алтай предложили одну из самых удивительных законодательных инициатив последних лет. В федеральный закон об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции они предлагают внести поправки, увеличивающие потребление спиртного.

Как записано в официальном описании законопроекта, поправки предложено внести «в части расширения мест продаж алкогольной продукции». Причём всё это делается в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации и формирования положительного имиджа регионального туризма в стране. Ошарашенные таким подходом к законотворчеству депутаты Госдумы, безусловно, отклонили данную инициативу и предложили коллегам из республиканского Заксобрания подумать о развитии экологического туризма в прекрасных лесах горного Алтая.

Сергей Лантюхов/News.ru

Умного человека за водкой пошлёшь — он одну и купит. Наверное, именно этим принципом руководствовались законодатели Государственного собрания Республики Алтай, предлагая Госдуме рассмотреть подобного рода поправки в закон о регулировании оборота этилового спирта и об ограничении потребления алкогольной продукции. Горно-алтайские законотворцы предлагают внести в закон поправку, увеличивающую выпивание «зелёного змия» через расширение мест продаж алкогольной продукции. Пояснительная записка к законопроекту написана очень сурово и даже грозно, так, чтобы любой сомневающийся в полезности идеи расширения числа мест продажи выпивки, сразу был бы готов ехать в лес на турбазу за алкоголем.

Законные требования использования объектов недвижимости, возведённых на арендуемых лесных участках, отсутствуют в части реализации алкогольной продукции на территории туристических объектов. Привлекательность рекреационного лесопользования для инвесторов низкая и не может использоваться в полном объёме из-за отсутствия возможности предоставления полноценных туристских услуг, — говорится в пояснительной записке.

Главная идея законотворцев Республики Алтай — разрешить отдалённым лесным турбазам и кемпингам продавать вино и водку туристам. Юридически это звучит так: определить «условия получения лицензии на продажу алкогольной продукции при использовании стационарных торговых объектов и складских помещений, возведённых на арендованных в рекреационных целях земельных участках лесного фонда».

ТАСС

В аппарате автора законопроекта — Государственного собрания Республики Алтай — корреспонденту News.ru пояснили, что законопроект о расширении торговли алкоголем на арендованных лесных участках был предложен депутатам Эл-Курултая уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Алтай на основании многочисленных обращений местных предпринимателей. И предложили за разъяснениями обратиться в аппарат уполномоченного.

Там выяснилось, что главная идея документа — упростить для туристов условия отдыха в алтайских горах, сообщила News.ru исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Алтай Татьяна Доронина, чтобы туристам, отдыхающим в палатках, не приходилось тратить долгие часы на походы за едой и напитками по опасным горным дорогам к ближайшему магазину.

Разработчиками данного проекта мы стали на основании обращений предпринимателей, которые арендуют лесные участки для создания баз отдыха, палаточных лагерей и кемпингов. Люди заезжают со своими продуктами, когда те заканчиваются — закупают их вновь, в том числе и алкоголь, но вынуждены ездить в магазины очень далеко по горным дорогам. Поэтому был и поднят вопрос, чтобы люди, отдыхающие, не теряли своё время, а предприниматели могли бы лучше удовлетворять их запросы. И для этого предприниматели предложили, чтобы люди, туристы, могли бы покупать алкогольную продукцию прямо на территории баз. Поэтому мы разработали данный проект. Татьяна Доронина и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Алтай

Как ожидают разработчики (это записано в пояснительной записке), в результате распространения инициативы Республики Алтай на всю «лесную Россию» повысится инвестиционная привлекательность регионов, сформируется положительный имидж регионального туризма в стране, повысится количество отдыхающих, туристических объектов, возрастут доходы бюджетов от использования лесов. Депутаты Госдумы, правда, предполагают нечто иное, что повысит количество пьяных драк и правонарушений, причём именно там, где до ближайшего полицейского — десятки вёрст. Об этом News.ru сообщил автор многочисленных антиалкогольных поправок, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

Инициатива совершенно неправильная, мы её поддерживать ни в коем случае не можем. Развитие точек употребления алкоголя будет совершенно обратным образом влиять на туристическую привлекательность. Мы видим, что вокруг питейных точек постоянно идут драки, ссоры, вплоть до убийств. Так что скорее будет отток туристов, чем их приток. Андрей Свинцов зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

По мнению депутата Госдумы, гораздо перспективнее для отдалённых районов Горного Алтая развивать экологический, оздоровительный отдых, а не алкотуризм.

Хочется сказать коллегам из Республики Алтай — там огромный потенциал для туризма. Но не алкотуризма, а экологического туризма. Можно заниматься спортом, принимать уникальные ванны из маральих пантов, редчайших растений, кушать экологически чистые продукты — орехи, ягоды, дичь. Из этого можно сделать экологическую Мекку. Со всего мира будут люди прилетать и погружаться в первозданную природу, энергетику, и это может быть не хуже, чем Мёртвое море в Израиле, куда со всего мира летят, и это стало настоящим брендом. Кстати, на Алтае есть и аналог Мёртвого моря, ничуть не хуже оригинала. Так что именно потенциал восстановления здоровья, а не его потери — это потенциал развития туризма на Алтае. Андрей Свинцов зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

В рекомендациях профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству говорится «отклонить законопроект». Так что туристам в палаточных городках придётся по-прежнему посылать гонца в далекий магазин, надеясь, что он окажется сообразительным и вернётся назад без происшествий.