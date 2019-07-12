https://static.news.ru/photo/973a9110-a4ca-11e9-aac2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.kino-teatr.ru

На организованном каналом «Россия 1» телемосте «Надо поговорить» писателю и драматургу Аркадию Инину удалось пообщаться с братом, которого он не видел 40 лет.

Постепенно наши жизненные пути расходились: я уехал в Винницу, Алик переехал в Москву, но связь мы не теряли, — сказал брат писателя Михаил Любинский.

Он посетовал, что они не виделись вживую больше 40 лет.

Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о тех прекрасных временах, когда мы были вместе, — не только мы с братьями, но и народы России и Украины, — подчеркнул Инин в эфире.

Ранее News.ru писал, что участники телемоста «Надо поговорить» свяжутся 12 июля с телеканалом «Россия 1» с помощью видеозвонка. Разговор планировался неполитичным, его центральной темой должны были стать отношения российско-украинских семей.