https://static.news.ru/photo/c11f1224-95e5-11e9-bd4a-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В графике президента России Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В графике нет, — цитирует Пескова РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава МИД Украины Павел Климкин допустил, что Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.

До этого сообщалось, что администрация президента Украины ведёт работу по подготовке к встрече с главой российского государства. Её главными темами обсуждения должны стать Крым и Донбасс.