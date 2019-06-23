В графике президента России Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В графике нет, — цитирует Пескова
РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее глава МИД Украины Павел Климкин допустил, что Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.
До этого сообщалось, что администрация президента Украины ведёт работу по подготовке к встрече с главой российского государства. Её главными темами обсуждения должны стать Крым и Донбасс.