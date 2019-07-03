https://static.news.ru/photo/cda2fb9a-9d70-11e9-88ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Решений об объявлении общероссийского траура в связи с гибелью моряков в Баренцевом море пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам чиновника, об объявлении траура на региональном уровне необходимо узнать у местных властей.

Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счёт, — сказал Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин встречаться с родственниками погибших подводников.

Ранее в Североморск по поручению президента прибыл министр обороны Сергей Шойгу, чтобы принять участие в совещании, посвящённом установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

Трагедия произошла 1 июля. При пожаре на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известного как «Лошарик», погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. В настоящее время известны имена четверых погибших.

Как писал News.ru, часть информации об инциденте с гибелью подводников является государственной тайной и не будет обнародована. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.