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26 июня губернатор Прикамья Максим Решетников подписал указ о создании совета по физкультуре и спорту, в который вошёл находящийся в СИЗО депутат Илья Кузьмин.

Согласно документу, который подписал глава региона, перед советом стоит задача готовить предложения к ежегодным посланиям губернатора Законодательному собранию Пермского края, иным программным документам и выступлениям главы региона. В состав губернаторского...