Владимир Путин встретится в Минске с главами Белоруссии и Таджикистана. Лидеры трёх стран посетят церемонию закрытия Европейских игр в Минске 30 июня.
Будет ли возможность у президентов провести трёхстороннюю встречу, пока не ясно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Они в любом случае увидятся на церемонии закрытия. О других планах хозяев Игр мы пока не знаем, - сказал Песков журналистам в Осаке, где российский лидер принимает участие в саммите G20.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр во время телефонного разговора, а на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Лукашенко предложил обсудить важные вопросы совместно с Путиным, писал News.ru.