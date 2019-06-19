Песков: проблемы по жалобам Путину начали решаться до прямой линии
Антон Касс
19:17, 19 июня 2019
https://static.news.ru/photo/f0052eec-92ad-11e9-b1db-fa163e074e61_1024.jpgНа совещании по подготовке программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»Фото: kremlin.ru
Проблемы, с которыми россияне обращаются к Владимиру Путину в этом году, начинают решаться ещё до прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В этом году всё начинает сдвигаться с мёртвой точки до озвучивания президенту. То есть стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно, — сказал Песков в интервью Первому каналу.
Как писал News.ru. ранее власти города Асбест Свердловской области нашли новые квартиры для обитателей двух аварийных домов. Местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на невыносимые условия существования, рассказав, что их проблему городские чиновники не решали с 2010 года.