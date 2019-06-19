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Создание туристической полиции в Крыму абсолютно закономерно и вызвано требованиями безопасности. Об этом заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Это абсолютно правильное решение, я его полностью поддерживаю. И надеюсь, что это распространится на весь полуостров. Ничего нового в данном случае не изобретается, туристические полиции существуют в разных странах, в...