https://static.news.ru/photo/50188abe-9d75-11e9-9372-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль отказался предоставить сведения о глубоководном аппарате, на котором погибли 14 российских моряков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные о подлодке являются «абсолютно секретными», а потому не подлежат раскрытию.

Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. У вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий всё знает, — цитирует его РБК .

Трагедия произошла 1 июля. При пожаре на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известного как «Лошарик», погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. В настоящее время известны имена четверых погибших.

Ранее News.ru писал, что Минобороны опровергло версию взрыва на подводном аппарате. В военном ведомстве назвали фейком слухи о том, что Россия якобы уведомляла норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве на подлодке.