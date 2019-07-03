Песков объяснил отказ раскрывать данные о подлодке, где погибли 14 человек
Алсу Жамалетдинова
12:28, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/50188abe-9d75-11e9-9372-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/News.ru
Кремль отказался предоставить сведения о глубоководном аппарате, на котором погибли 14 российских моряков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные о подлодке являются «абсолютно секретными», а потому не подлежат раскрытию.
Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. У вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий всё знает, — цитирует его РБК.
Трагедия произошла 1 июля. При пожаре на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, известного как «Лошарик», погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. В настоящее время известны имена четверых погибших.
Ранее News.ru писал, что Минобороны опровергло версию взрыва на подводном аппарате. В военном ведомстве назвали фейком слухи о том, что Россия якобы уведомляла норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве на подлодке.