Центризбирком Украины зарегистрировал список первой партии на внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. Речь идёт о политической организации «Гражданская позиция» экс-главы Минобороны страны Анатолия Гриценко.
ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в депутаты, включённых в список политической партии «Гражданская позиция» в общегосударственном многомандатном избирательном округе, — цитирует сообщение комиссии ТАСС.
Всего к настоящему времени в одномандатных округах зарегистрирован 461 кандидат в депутаты, а также одна политическая партия.