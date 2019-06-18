https://static.news.ru/photo/bdfa780a-913e-11e9-8154-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Центризбирком Украины зарегистрировал список первой партии на внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. Речь идёт о политической организации «Гражданская позиция» экс-главы Минобороны страны Анатолия Гриценко.

ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в депутаты, включённых в список политической партии «Гражданская позиция» в общегосударственном многомандатном избирательном округе, — цитирует сообщение комиссии ТАСС .

Всего к настоящему времени в одномандатных округах зарегистрирован 461 кандидат в депутаты, а также одна политическая партия.

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Конституционный суд страны одобрит его указ о роспуске парламента. До этого стало известно, что инстанция возобновит рассмотрение дела по этому поводу 18 июня.