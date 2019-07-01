Пожарные ликвидировали открытое горение крыши пятиэтажного жилого дома в городе Нижневартовске на площади 840 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Открытое горение крыши жилого четырёхподъездного пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная ликвидировано в 19:30 по местному времени (17:30 мск. — News.ru), — цитирует сообщение
ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что, по предварительной информации, в здании проводился ремонт и вокруг него находились строительные леса.
Как писал News.ru, инцидент произошёл в 15:32 мск. В связи с возгоранием крыши из дома были эвакуированы 66 человек.