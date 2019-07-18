Благодаря двум крупным событиям — Зимней Олимпиаде 2014 года и Чемпионату Мира по футболу-2018 — Сочи в последние годы расцвёл. Приезжать стало приятно, количество туристов выросло кратно. По словам местного таксиста, для курорта исчезло понятие межсезонье: летом люди едут на море, зимой — кататься на лыжах, а осенью и весной — тянутся бизнесмены и политики на многочисленные конференции.

Можно говорить о том, что в условной Турции за те же деньги в гостинице побольше звёзд, а на пляже каждую ночь спецтехника просеивает песочек. И тут дело вкуса, но приятно иногда отдохнуть на родном черноморском побережье, тем более, если оно уверенно движется в сторону цивилизации. Городские пляжи оборудованы лежаками, душевыми и кабинками для переодевания. Там можно заказать напитки и купить или взять в аренду всё, что может понадобиться. Возле спортивных объектов построили семикилометровую широкую и благоустроенную набережную. Красавец Фишт видно даже из соседней страны.

Но есть одна вещь, которая вызывает крайнее неприятие на всём этом очень симпатичном фоне: это бесчисленные владельцы экзотических животных, таскающиеся с ними по популярным у туристов местам и использующие их в качестве реквизита для фото.

На набережной Олимпийского парка через каждые сто метров крупные мужчины в тельняшках вам будут предлагать поздороваться с нелепо одетыми обезьянками. В парке Ривьера вам на шею будут вешать печальных лемуров. Возле аквапарка в руки попытаются всучить лысеющих от стресса попугаев. Это только то, что я видел лично. А люди, которым у меня нет причин не верить, рассказывали, что видели в Адлере маленького тигрёнка, которого его хозяин всячески шпынял, обзывал, дёргал на поводке из стороны в сторону.

Артур Лебедев/ТАСС

Честно говоря, я в своей наивности был убеждён, что этот пережиток девяностых давно был искоренён, однако нет: всё так же на глазах отпускников и их детей по всему городу издеваются над животными. Какое-то Средневековье, честное слово. Ну, давайте тогда шоу уродцев откроем: бородатая женщина, карлик, сиамские близнецы, горбун. Но мы понимаем, что в наше гуманное время такой аттракцион невозможен. Однако закрываем глаза на то, что в главном курортном городе страны, где президент любит устраивать международные встречи на высоком и высшем уровне, целыми днями по людным местам таскают бесправных зверей на положении аксессуара. И у меня есть очень большие сомнения, что за этими животными хорошо ухаживают. И что тот тигрёнок проживёт долгую и сытую жизнь.

Надо помнить, что гуманность — это не просто красивое слово для дипломатических нот и акций протеста за всё хорошее. Она отражает уровень развития общества, его способность нести ответственность за тех, кто находится в зависимом положении. И думать, что достойная жизнь людей к этому никак не относится, не следует, потому что, когда обществу плевать на жестокость перед глазами, ему будет плевать и на условного пенсионера, который на своей инвалидной коляске не может спуститься на улицу по лестницам, а потому проводящий всё своё время в четырёх стенах.

Сочи хорошо показывает, что городскую инфраструктуру мы худо-бедно научились делать, мы можем окружить себя красивыми зданиями, общественными пространствами, но всё ещё позволяем пользоваться ими жестоким подонкам, готовым эксплуатировать чужую жизнь ради своего дохода. И если мы хотим совершить рывок из ментального Средневековья в светлое будущее, должны выработать в себе нулевую терпимость к подобным явлениям.