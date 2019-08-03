https://static.news.ru/photo/fcc6139a-b5f7-11e9-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Россияне, осуждённые в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы, вернулись в РФ, рассказал координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.

Моряки работали на танкере Temeteron. Судно задержали в 2016 году. Экипаж состоял из трёх граждан РФ, пяти представителей Украины и одного уроженца Греции, пишет РИА Новости . В сентябре 2018-го россиян приговорили к четырём годам и трём месяцам тюрьмы.

Ранее News.ru сообщал, что капитан эстонского судна Roxen Резо Киммель, задержанный в исключительной экономической зоне РФ по обвинению в незаконной ловле рыбы, вернулся домой.