Россияне, осуждённые в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы, вернулись в РФ, рассказал координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Моряки работали на танкере Temeteron. Судно задержали в 2016 году. Экипаж состоял из трёх граждан РФ, пяти представителей Украины и одного уроженца Греции, пишет
Ранее News.ru сообщал, что капитан эстонского судна Roxen Резо Киммель, задержанный в исключительной экономической зоне РФ по обвинению в незаконной ловле рыбы, вернулся домой.