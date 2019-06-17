https://static.news.ru/photo/50a0c356-9105-11e9-92ad-fa163e074e61_1024.jpg Иван Белозерцев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Основные силы правоохранительных органов вывели из пензенского села Чемодановка после конфликта местного населения с цыганами. Как заявил губернатор региона Иван Белозерцев на рабочем совещании, обстановка в населённом пункте якобы «стабилизирована».

По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка, — приводятся слова Белозерцева на сайте правительства Пензенской области .

Он также отметил, что прокурором области, главой СУ СК и уполномоченным по правам человека в регионе в настоящее время проводятся личные приёмы граждан. По ранее возбуждённым уголовным делам продолжаются следственные действия.

У второго пациента, пострадавшего в массовой драке, как отметил политик, наметилась положительная динамика, и его перевели на лечение в областную клиническую больницу.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о ситуации в Чемодановке, где произошла массовая драка.

Конфликт между жителями села произошёл 13 июня. Поводом к нему стала ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. После чего местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.