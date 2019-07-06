https://static.news.ru/photo/43ce4a32-9f69-11e9-a5a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Суд Комсомольского района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего главу компании «Тольяттиазот» Владимира Махлая к 9 годам лишения свободы за многомиллиардные хищения. Отбывать срок он будет должен в колонии общего режима.

Сын основателя и основной бенефициар компании Сергей Махлай приговорён к такому же сроку, а бывший гендиректор Евгений Королёв получил 8,5 года колонии общего режима. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт приговорены к 9 и 8,5 года лишения свободы соответственно, сообщает ТАСС .

Также каждому из пятерых фигурантов дела суд назначил штраф в размере 900 тысяч рублей. Все они находятся за пределами России, и ранее были заочно арестованы.

Уголовное дело по факту хищения 89 млрд рублей на «Тольяттиазоте» заведено в 2012 году. Поводом послужило заявление миноритарного акционера компании — «Уралхима». Фигурантам вменялось мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Ранее News.ru сообщал, что следственные действия прошли на заводе «Тольяттиазот». Обыски сопровождались «набегом» значительного числа людей в камуфляжной форме с оружием. В сообщении пресс-службы компании говорилось о том, что «единственной причиной подобных действий является продолжающийся корпоративный конфликт и желание одной из сторон этого конфликта продемонстрировать свою силу».