Карта гнездования соловьёв появилась в результате масштабных мониторингов, проведённых в ходе программы «Птицы Москвы и Подмосковья» Зоологического музея МГУ. News.ru выяснил, в каких районах столицы России расположены их жилища.

Орнитологи выясняли, как госпрограммы по благоустройству в парках отражаются на биоразнообразии столицы, в частности на популяциях самого известного уличного «певца» страны. Программа объединяет столичных орнитологов, бёрдвочеров и волонтёров.

Наблюдения проводились в парках и скверах, охватив 32 природные территории. Сегодня на них обитают 162 «прославленных певца». Если же сравнить 15 участков нынешнего мониторинга с результатами прошлогодних учётов, то выяснится, что количество данных представителей отряда воробьиных немного увеличилось. Так, в 2018 году они зафиксировали 98 птиц, в этом году — 103.

На примере изучения соловья — индикаторного вида — мы можем понять, как программы по благоустройству отражаются на природных территориях города. Соловья легко считать, его громкое пение не спутать с другой птицей. Также у вида чёткие требования к местам обитания. Он чувствителен к стрижке травы, к уборке листвы. Реорганизация природной территории может стать причиной для исчезновения гнёзд. А следом за сокращением популяции соловья подобная участь ждёт и иные виды со схожим местообитанием, — рассказала News.ru соорганизатор наблюдений Надежда Кияткина.

Исследователь отмечает, что данный вид толерантен к человеку. Благоприятные условия для гнездования соловья — высокая трава, во многих случаях даже крапива. Иногда он строит жилище в прошлогодней листве, подлесках, раскидистых кустарниках — они создают защиту. «Певцы» предпочитают селиться невдалеке от рек и водоёмов. Это увеличивает кормовую базу.

«Если в 2016 году на двух природных территориях — в Лефортовском парке и в долине Яузы — соловьёв не осталось, то сегодня можно сказать, что уже в 9 парках из 46, которые мы затронули, их нет», — констатирует исследователь.

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Главной причиной изменений численности, как правило, выступают масштабное благоустройство природных территорий: замена грунтовых дорожек плиткой, укладка газонов вместо разнотравья. Регулярная стрижка травы снижает количество насекомых. Это приводит к снижению кормовой базы птиц. Да и шум от газонокосилок выступает фактором беспокойства.

Неожиданностью для орнитологов стали восемь обнаруженных воробьинообразных в Александровском саду. А в парке имени Горького их почти не осталось. Майский мониторинг обнаружил там лишь четырёх особей. Причём один соловей живёт на труднодоступном для людей острове. Другой — в кустарнике, огороженном с четырёх сторон. Так птицы стараются адаптироваться к городской среде.

Орнитологи называют Измайловский парк столицы эталонным. В нём созданы условия для отдыха людей и спорта, но при этом территория содержится как городской лес. Там не стригут траву, поэтому в нём обитает много соловьёв.

«Нужно повернуть благоустройство в парках Москвы так, чтобы одновременно комфортно было и человеку, и птицам. Это не сложно», — убеждена Кияткина.

Подсчёты популяций московских соловьёв в парках проводятся с 2016 года. Орнитологи вместе с волонтёрами изучают около 46 природных территорий. Три года назад их мониторинги установили падение популяции данного вида на 30%. Основные потери пришлись на места с масштабными проектами по благоустройству. Майский мониторинг текущего года прервал тревожную тенденцию.

В этом году «певцы» прилетели в Москву очень поздно. Сперва специалисты предположили катастрофу. Но позже связали задержку с холодной весной в Европе.

По словам исследователей, столичные жители не готовы променять зелёные газоны и плитку на пение соловьёв. Специалисты уверены, что большинство москвичей приходят в парк, чтобы наблюдать и слушать природу: в крупных городах они лишены уединения и покоя.

Помимо программы «Птицы Москвы и Подмосковья» с 2000 года в Москве проходит акция «Соловьиные вечера». Москвичи могут позвонить на «Горячую линию» и сообщить, в каких местах они слышали пение.

Орнитологи оценивают общее количество московских соловьёв в несколько тысяч особей.