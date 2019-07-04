https://static.news.ru/photo/544dd014-9e1d-11e9-ad23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Фотографии подводной лодки — носителя глубоководного аппарата «Лошарик», где погибли 14 российских подводников, появились в Сети. Снимки обнародовало агенство ТАСС .

На них видна сама подлодка «Оренбург» и небольшое судно, которое, по всей видимости, является спасательным буксиром Северного флота, передаёт URA.RU . Снимки сделаны в Североморске на базе Северного флота в Мурманской области. Они датированы 3 июля.

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. В настоящее время с глубоководного аппарата извлечены только четыре тела. Остальные до сих пор остаются на борту под водой.

Ранее News.ru писал, что трагедия на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» случилась из-за короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплётку кабелей. Это произошло 1 июля около 21:00. После возгорания система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки, а гидронавты, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты.