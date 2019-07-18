https://static.news.ru/photo/b3ee58f4-a917-11e9-b194-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Замминистра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев сообщил, что правительство области планирует построить три быстровозводимых общежития для пострадавших в результате наводнения.

Объекты разместятся в Тулуне (рассчитано на 500 человек), Нижнеудинске (200 человек) и в Чуне (100 человек). Предполагается, что в общежитиях люди будут дожидаться возведения новых домов, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, более 36,8 тыс. человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает правительство региона на официальном сайте.