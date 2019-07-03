https://static.news.ru/photo/f6c8d342-9d60-11e9-9adf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минтранс, Минобороны и ФСБ совместно с «Ростелекомом» занимаются проработкой вопроса о модернизации системы аэронавигации в России по концессии.

По словам осведомлённого источника, решить данную задачу планируется с помощью внедрения широкозонных многопозиционных систем наблюдения (МПСН).

Он отметил, что вице-премьер Максим Акимов писал председателю правительства Дмитрию Медведеву, что сеть МПСН должна включать 6 663 станции. Их развёртывание в 2018–2027 обойдётся в более чем 102 млрд рублей, а эксплуатация — в 5,5 млрд рублей в год.

Есть разные варианты, стоимость её создания и эксплуатации с обслуживанием кредитов доходит до 400 млрд рублей, — добавил источник.

Помимо этого, в ходе совещаний в Минтрансе предлагалось оставить 2,4–2,6 тысячи станций, невзирая на надобности малой авиации. За счёт этого удалось бы снизить стоимость сети МПСН до 50 млрд рублей.

Источники также отмечают, что к борьбе за новую систему аэронавигации подключились концерн «Алмаз-Антей», который является единственным поставщиком оборудования для госкорпорации по организации воздушного движения, а также «Ростелеком». К ним может присоединиться Ростех в консорциуме с производителем оборудования для МПСН «Азимут», передают « Ведомости ».

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