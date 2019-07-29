https://static.news.ru/photo/e3ea975e-b289-11e9-adb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что правительство рассмотрело проект противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках и пришло к выводу, что их строительство не улучшит ситуации.

Новак пояснил, что возведение ГЭС не поможет решить проблему с регулированием притока вод из-за водосбросных бассейнов рек Китая. Кроме того, реализация проекта могла бы составить, по предварительным расчётам, около 400 миллиардов рублей. При этом дальневосточная энергосистема не испытывает недостатка мощности и остаётся вопрос со сбытом электричества, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, в пресс-службе МЧС сообщили, что из затопленных населённых пунктов на севере Амурской области было эвакуировано более 150 человек. По данным региональных властей, из-за разлива рек бассейна Зеи в регионе оказались затоплены 11 населённых пунктов. На территории Мазановского и Селемджинского районов эвакуировали 1304 человек, в том числе 380 детей.