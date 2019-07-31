https://static.news.ru/photo/405e1bbc-b3b3-11e9-9147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Усерд/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) рассматривает два возможных варианта реализации части производства трансформаторной стали. Окончательное решение, по словам президента компании Григория Федоришина, будет принято до конца 2019 года.

Речь идёт о возможном строительстве завода в Индии. При этом у НЛМК есть возможность оставить всё производство на территории России, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что более 100 млрд рублей будет выделено из бюджета на строительство регазификационного терминала сжиженного природного газа (СПГ) «Утренний». Объект будет расположен в населённом пункте Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.