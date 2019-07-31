Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) рассматривает два возможных варианта реализации части производства трансформаторной стали. Окончательное решение, по словам президента компании Григория Федоришина, будет принято до конца 2019 года.
Речь идёт о возможном строительстве завода в Индии. При этом у НЛМК есть возможность оставить всё производство на территории России, передаёт
Ранее News.ru писал, что более 100 млрд рублей будет выделено из бюджета на строительство регазификационного терминала сжиженного природного газа (СПГ) «Утренний». Объект будет расположен в населённом пункте Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.