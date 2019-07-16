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Рядовые и сержанты, проходящие службу в российской армии по контракту, с 1 сентября 2019 года станут получать повышенное денежное довольствие. Меры по усилению соцзащиты контрактников одобрил президент РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Красная звезда». Кроме того, с 1 октября 2019 года должен быть законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наём контрактниками жилья....