Нижний Новгород оказался на 53-м месте в рейтинге самых безопасных городов мира, составленном сервисом Numbeo.
Нижний Новгород получил индекс безопасности 72,97, обогнав Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Эти российские города заняли в списке 133-е, 143-е, 198-е и 204-е места соответственно.
Возглавила рейтинг столица ОАЭ – Абу-Даби. В тройку лидеров также вошли катарская Доха и канадский Квебек.
Напротив самыми опасными городами сервис признал Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР) и Порту-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), сообщает
Ранее News.ru писал, что российский город Якутск стал лидером рейтинга экстремальных городов для жизни и туризма.