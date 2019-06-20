Прямые линии с Владимиром Путиным проходят с 2001 года. За прошедшие годы изменилась внутриполитическая и глобальная повестка. Поменялась продолжительность общения лидера государства с гражданами — телеэфиры проходят теперь дольше, число вопросов, на которые Путин успевает ответить, растёт, о чём свидетельствует статистика. В преддверии нынешней прямой линии — 2019 News.ru сделал подборку самых непростых вопросов, прозвучавших в период с 2001 по 2018 год.

2001 год

С ведущими телеканалов ОРТ и РТР Екатериной Андреевой и Сергеем Брилевым после завершения «Прямой линии» с Президентом России, 2001 год kremlin.ru

Эфир проходил 24 декабря 2001 года, президенту задали 47 вопросов в течение 2 часов 20 минут.

Так, в частности, одна пенсионерка пожаловалась Путину на то, что являясь участницей ВОВ, она получает всего 1000 рублей. Может ли президент повысить пенсии — таков был её вопрос.

Мне странно слышать этот вопрос, потому что средняя пенсия по стране превысила те показатели, которые мы ставили в начале года в качестве цели. За последние два года средняя пенсия выросла на 23%. Если у вас она ещё не пересчитана, то это ошибка органов, которые должны этим заниматься. У нас есть ваш телефон, и вопрос будет решён, — ответил Путин.

Житель Екатеринбурга задал вопрос, касающийся бывшей профессии президента — разведки. Он спросил у Путина, что тот чувствовал, когда ночевал на ранчо у Джорджа Буша.

Во времена СССР Соединённые Штаты считались основным противником. Но я не очень был взволнован, когда ночевал на ранчо Буша. Это он сам должен был думать, что может произойти, если он запустил к себе бывшего сотрудника советской разведки. Но действующий президент — сын бывшего директора центральной разведки США, поэтому мы были в семейном кругу и понимали друг друга неплохо, — ответил президент на каверзный вопрос.

У Путина также спросили, есть ли у него двойник.

Двойников у меня, конечно, нет. Это всё сказки, — ответил президент.

На вопрос о том, как Путин заработал первые деньги, был дан прямой ответ. А вот от ответов на вопрос, как они были потрачены, президент уклонился.

Первые реальные деньги я заработал, будучи бойцом строительного студенческого отряда. Мы ездили в Коми, где рубили просеку под ЛЭП и занимались строительством домов. Заработал бешеные по тем временам деньги — тысячу рублей. А машина тогда стоила четыре. Сознаюсь, распорядился я тогда ими неправильно. Не буду говорить, как, — сказал президент.

2002 год

Аппаратная телестудии в Кремле во время «Прямой линии» с Президентом России, 2002 год kremlin.ru

Прямая линия прошла 19 декабря, длительность — 2 часа 37 минут. Задали 51 вопрос.

Школьница из Биробиджана поинтересовалась, почему на Новый год в её городе устанавливают не настоящую ёлку, а искусственную.

Губернатору стоит сделать подарок и себе, и жителям Еврейской автономной области и установить живую ёлку, — подсказал главе региона Путин.

Пенсионерка поинтересовалась, доводилось ли президенту пользоваться поддельными лекарствами — в России сейчас их много.

Я надеюсь, мне не приходится пользоваться поддельными лекарствами. Я вообще стараюсь пользоваться ими меньше, только при крайней необходимости, — ответил глава государства.

Путину задали вопрос, завидуют ли ему его одноклассники и поддерживает ли он с ними связь.

Я думаю, что это вопрос, который нужно адресовать одноклассникам. Я встречаюсь с ними иногда, не так часто, как хотелось бы. Но зависти в их глазах я не заметил. Это очень приличные и добрые люди, я думаю, что они меня поддерживают и рады, так же как бы и я поддерживался любым результатом в их жизни, — ответил Путин.

Анна Шмакова из Москвы спросила президента: «А вы уверены, что информация о состоянии дел в стране, которую вы получаете как глава государства и которую вы используете для принятия решений, является достоверной и объективной?»

Я привык пользоваться информацией не из одного источника, а из нескольких. И, конечно, когда начинаешь сопоставлять, видишь — здесь не совсем точно, там искажено... Но когда сопоставляешь информацию из разных источников, то появляется довольно объективная картина. И в этом смысле могу с уверенностью сказать, что не только у меня, но и у правительства объективная картина о положении в стране есть, — прозвучал ответ.

Россиянин Владимир Горячев, задавая вопрос, рассказал, что в Чеченской Республике бандиты с криком «Аллах акбар!» убивают мирных жителей, при этом прикрываются исламом. «Как в этом случае относиться к исламу?» — спросил Горячев.

Это люди без корней. Это просто бандиты. И, вы знаете, это не имеет никакого отношения к религии. <...> Любая религия, а тем более мировая, какой является ислам или христианство, основаны всё-таки на принципах гуманизма и человеколюбия. <...> У нас есть нечто общее, что для нормального цивилизованного современного человека является высшей ценностью, — у нас общее Отечество. Мы все соотечественники и должны относиться друг к другу как к членам одной семьи, как к братьям и сёстрам, — высказался президент.

2003 год

Беседа с журналистами по окончании прямого теле- и радиоэфира, 2003 год kremlin.ru

Беседа состоялась 18 декабря. За 2 часа 50 минут президент ответил на 68 вопросов.

Как себя чувствуют щенки собаки Путина Кони, которые родились накануне прямой линии, спросил один из граждан РФ.

Чувствуют щенки себя очень хорошо. Они вообще славные ребята. Они пока не видят, но с мамой ведут себя очень активно. Что касается их судьбы, то это отдельная песня. Много поступает просьб подарить щенка. Мы с семьёй подумаем над этим. Щенков нужно отдавать только в надёжные руки, — ответил президент.

2005 год

Эфир прошёл 27 сентября, президент ответил на 60 вопросов за 2 часа 50 минут.

Один из вопросов касался загородных домов: может быть, жителям сельской местности могли бы давать готовые дома в кредит?

Жилищная проблема — одна из самых острых со времён СССР. Я могу повторить, что для сельской молодёжи и для депрессивных регионов возможно получение жилья на праве найма, с последующей возможностью купить это жильё, — ответил Путин.

Мальчик Ваня написал президенту письмо, где жаловался, что не может жить вместе с родителями, потому что у них нет своей жилплощади. Он живёт с бабушкой. Президент на это сказал, что сам не обладает нужными полномочиями, но уверен, что после эфира появятся благотворители, которые помогут Ване.

2006 год

Президент РФ во время прямого теле- и радиоэфира, 2006 год kremlin.ru

25 октября Владимир Путин ответил на 55 вопросов.

«Будет ли армия использовать роботов?» — таков был один из первых вопросов.

Может быть, дойдёт и до роботов. Но без участия человека это невозможно. Главное — это пограничник, — ответил глава государства.

Президента спросили, как он относится к пробуждению колдуна Ктулху.

Я вообще с подозрением отношусь ко всяким потусторонним силам. Если кто-то хочет обратиться к истинным ценностям, то пусть лучше почитает Библию, Талмуд или Коран. Будет больше пользы, — ответил Владимир Путин.

2007 год

Во время прямой линии 18 октября Путин за три часа ответил на 69 вопросов.

Москвич, работающий водителем скорой помощи, пожаловался на автомобилистов, которые не уступают дорогу даже скорой.

С журналистами по окончании трансляции «Прямой линии», 2007 год kremlin.ru

Путин ответил, что «хамство на дорогах зависит от общей культуры».

Механик из Новосибирска Александр Сиберд задал вопрос о природных ресурсах России, сославшись на высказывание бывшего госсекретаря США Олбрайт о том, что колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России.

Я не знаком с этим высказыванием госпожи Олбрайт, но знаю, что такие идеи в головах некоторых политиков бродят. Это, на мой взгляд, такая политическая эротика, которая, может быть, кому-нибудь и может доставить удовольствие, но вряд ли приведёт к положительному результату. И лучший пример этого — события в Ираке. Маленькая страна, которая вряд ли может себя защитить и которая обладает огромными нефтяными запасами. Ну и что там происходит? Мы же прекрасно видим. Стрелять научились. Навести порядок пока не очень получается. <...> И Россия, слава богу, это даже не Ирак. У России достаточно сил и средств, чтобы защитить себя, свои интересы. И на своей собственной территории, и в других регионах мира, кстати говоря, — ответил президент.

2008 год

Эфир прошёл 4 декабря, продлился около 2,5 часа, Путин ответил на 46 вопросов.

Даша Варфоломеева из Бурятии спросила, может ли председатель правительства подарить ей платье.

Дашенька, я услышал тебя. Думаю, что и ты, и другие дети должны встретить Новый год достойно, и взрослые должны сделать всё, чтобы ваши желания исполнились. Но тебе нужно подумать не только о том, что нужно тебе на Новый год, но и что нужно бабушке. Я приглашаю тебя и твою сестру на Новый год в Москву, на одну из ёлок. А с подарками разберёмся, — ответил Путин.

Из Дагестана дозвонились и пожаловались, что молодых людей не берут в армию даже за деньги.

Неожиданный поворот темы. Кого-то в армию не заманить, а кто-то хочет — не берут. Очень странно, тем более в отношении Дагестана, потому что дагестанцы доказали неоднократно, что они умеют постоять и за свой родной Дагестан, и за Россию в целом. В чём здесь проблема, я, честно говоря, не знаю, но обязательно, как и в предыдущем случае, Министерство обороны с этим разберётся, министру обороны я эту информацию передам, — удивился глава правительства.

Был задан вопрос, как поживает уссурийский тигрёнок, которого ему подарили на день рождения.

Алексей Дружинин/РИА Новости

Тигрёнок устроен на жительство, всё с ним в порядке, он в зоопарке, в руках специалистов. Зоопарк находится в Краснодарском крае. Так что все желающие могут на него посмотреть, — ответил Путин.

Пенсионерка 68 лет задала вопрос: «Пенсия — 3,5 тысячи рублей, а дрова — 10 тысяч рублей. Как жить?»

Это проблема, которая решается в рамках пресловутого 122-го закона, и обеспечение дровами в сельской местности возложено на регионы, которые передают соответствующие финансовые ресурсы муниципалитетам. Когда эти закупки осуществляются централизованно, самими муниципалитетами, они и продают там по 10 тысяч, могут и по 20 продавать. А если деньги отдать гражданам напрямую, то они, как правило, находят этот товар в полтора, два, а то и в три раза дешевле, — высказал своё мнение Владимир Путин.

Олег Яковлев из Пензы упомянул о событиях в Южной Осетии. «Правда ли, что вы обещали повесить Саакашвили „за одно место“?» — спросил пензяк.

Почему «за одно»? Руководство сегодняшней Грузии учинило «кровавую баню» и расправу над мирными жителями Южной Осетии, как мы знаем, стёрло с лица земли 10 осетинских деревень, напало на наших миротворцев, многие из которых погибли. Ирак ведь на Америку не нападал — а здесь было осуществлено нападение на наших военнослужащих, которые выполняли свой долг по международным обязательствам. Многие из них погибли, и за это, конечно, кто-то должен ответить. <...> Думаю, что грузинский народ сам примет решение о том, какую ответственность должны понести те политики, которые привели к этим тяжелейшим и драматическим последствиям, — ответил Путин.

Россияне поинтересовались, когда у Путина будет собственный блог в Интернете, который бы он вёл сам.

Вы знаете, есть сайт правительства Российской Федерации, и он работает. Насколько я представляю, работает исправно. Если нужно что-то добавить, мы готовы это сделать, — сказал Владимир Путин.

Родители спросили, почему дети учатся в субботу.

Этот вопрос, на самом деле, серьёзный, и его нужно адресовать директору школы. Потому что в соответствии с действующим законодательством именно администрация школы, что бы они вам ни говорили, определяет порядок работы учебного заведения, — уточнил Путин.

2009 год

Владимир Путин, 2009 год Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Разговор шёл 4 часа, было задано 80 вопросов.

Россиянин Долгов Сергей Михайлович задал вопрос Владимиру Путину — не хочет ли тот войти в вечность как гражданин планеты Земля, и предложил для решения вопроса о гражданстве перезвонить по контактному телефону.

Уважаемый Сергей Михайлович, я горд тем, что являюсь гражданином Российской Федерации. Этого достаточно вполне, — ответил Путин.

Россияне отметили, что на фото и видео с тиграми, леопардами и китами Владимир Путин «выглядит более счастливым, чем с министрами».

По-моему, Фридрих Великий, один из прусских королей, сказал: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак». Но это никак не связано с моими отношениями ни с министрами, ни с моими друзьями, с коллегами. Я просто люблю всякую живность, люблю животных. И должен сказать, что просто пользуюсь этой возможностью своего сегодняшнего служебного положения для того, чтобы решать часть проблем, которые встают особенно остро, — сказал Путин.

2010 год

Эфир прошёл 16 декабря, длился 4 часа 25 минут.

У Путина спросили про президента Белоруссии: «Зачем вы Батьку нашего обижаете? Он что ни делает — вам всё не нравится».

Мамку, Батьку — это о чём речь? Ну, а что он такого делает? Вроде и не делает ничего. Если речь идёт об Александре Лукашенко, что значит «обижаете»? Мы с огромным уважением относимся к белорусскому народу. Мы субсидировали в экономику Белоруссии миллиарды долларов, — ответил премьер-министр.

2011 год

15 декабря выпуск прямой линии шёл 4 часа 33 минуты, 90 вопросов россияне успели задать.

Путина спросили, позовёт ли он обратно в свою команду Алексея Кудрина.

Председатель правительства РФ Владимир Путин (второй справа) в Ново-Огарево беседует на встрече с министром по планированию и финансам Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Джордани, сентябрь 2011 Алексей Никольский/РИА Новости

Вы знаете, Алексей Леонидович Кудрин никуда из моей команды не уходил. Это мой очень давний, добрый товарищ, близкий, и я даже скажу, что это мой друг. Его позиция по многим вопросам мне понятна. Более того, он очень многое сделал для укрепления экономики страны. Не случайно Международное экспертное сообщество дважды признавало его лучшим министром финансов мира, и я горжусь, что у меня в правительстве работал такой человек, — ответил Путин.

Задали вопрос о том, является ли реальной угрозой высказывание «друга» Путина, сенатора Маккейна, о том, что российского лидера ждёт судьба Муаммара Каддафи.

Насчёт того, что это друг, вы сильно преувеличили. Ну, что можно сказать? <...> Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили, он сидел там несколько лет — у любого человека «крыша съедет». Поэтому — ничего там особенного, — высказался премьер.

Эфир 2011 года украсили собой «мужики с Уралвагонзавода». Начальник сборочного цеха Игорь Холманских от лица своих коллег поблагодарил президента за то, что он приезжал на предприятие и помог. Угрозой стабильности Холманских назвал митинги и заявил, что если полиция не сможет, то «мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность». После этого выступления начальник сборочного цеха стал доверенным лицом кандидата Путина на выборах 2012 года, а затем и полпредом в Уральском федеральном округе.

2013 год

Прямая линия с Владимиром Путиным, 2013 год kremlin.ru

В этом году прямая линия длилась 3 часа 47 минут.

У Путина спросили, не собирается ли он легализовать наркотики в России.

Нет, только конопля как производная для сельского хозяйства может быть использована, но как лёгкий наркотик — категорически против, — сказал он.

Спросили, когда в России всё будет хорошо.

Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Всё, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться, — ответил на это российский лидер.

На вопрос, счастлив ли российский президент, Путин ответил, что это философский вопрос.

Это философский вопрос. Я бесконечно благодарен судьбе и гражданам России за то, что они доверили мне быть главой российского государства. В этом вся моя жизнь. Достаточно ли этого для счастья, это я не знаю. Это отдельная тема, — добавил он.

Был задан вопрос относительно закона «Магнитского».

Они (США. — Ред.) вынуждены были её (поправку Джексона-Вэника. — Ред.) отменить. И был хороший повод это сделать, забыть всё, что было во времена холодной войны, и пойти дальше. Нет! Надо было обязательно втащить другой антироссийский акт (Магнитского. — Ред.). Зачем это было сделано? Просто для того, чтобы жабры раздуть: мы самые крутые здесь! Зачем? Это имперское поведение на внешнеполитическом поле, — сказал Путин.

В ходе прямой линии Путин сообщил сенсационную новость о том, что в период, когда Чубайс работал в российском правительстве и занимался экономическими преобразованиями, в его окружении были кадровые сотрудники ЦРУ США.

В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки, — сказал Путин.

Россияне поинтересовались, будет ли возвращено «зимнее» время.

Президент, отвечая на этот вопрос, отметил, что тема относится к компетенции кабмина и он вмешиваться не намерен, и нужно посмотреть, что произошло после отмены перехода на зимнее время. Присутствующий в зале глава колхоза, задавший вопрос о возможности его возврата, сказал, что они по-прежнему переводят стрелки. Президент РФ рассмеялся и спросил, знают ли в колхозе, что Ленин уже умер.

2014 год

В прямой линии 17 апреля приняли участие жители Крыма и Севастополя.

На вопрос шестилетней девочки, спас бы Обама Путина, если бы последний тонул, российский президент ответил:

Не хотел бы, чтобы это со мной случилось, а вообще помимо государственных отношений есть личные и Обама — мужественный человек, думаю, он сделал бы это, — заметил Путин.

Задали вопрос, как обстоят дела с личной жизнью.

У меня всё в порядке. Есть у меня один друг, большой начальник в Европе. Вот он после развода говорит: «У тебя есть любовь?» Я говорю: «В каком смысле?» — «Ну, ты любишь кого-нибудь?» Я говорю: «Ну да». «А тебя кто-нибудь любит?» Я говорю: «Да». Он, наверное, решил, что я озверел совсем. Он сказал: «Ну слава богу» — и так водочки махнул. Так что всё в порядке, не беспокойтесь, — ответил он.

2015 год

Прямая линия с Владимиром Путиным, апрель 2015 kremlin.ru

В ходе четырёхчасового общения 16 апреля Путину успели задать 74 вопроса.

У Путина спросили, стоит ли опасаться повышения пенсионного возраста.

У нас растёт продолжительность жизни, но всё-таки для мужчин это 65,5 года. Ну что же это, если мы 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит, отработал, в «деревянный макинтош» и поехали, что ли? — ответил президент.

Из Нальчика спросили, тяжело ли быть президентом и как им стать.

Хочешь быть президентом? У тебя получится, если ты захочешь, судя по твоему настрою, — сказал Путин.

Задали вопрос, пользуются ли друзья его добротой.

Почему только друзья? Все пользуются, — ответил президент.

2016 год

Прямая линия в 2016 году Kremlin Pool/Global Look Press

14 апреля за 4 часа Владимир Путин ответил на 80 вопросов.

Девятиклассница из Петербурга поинтересовалась, как Путин относится к каше.

С возрастом моё отношение изменилось в лучшую сторону. Сегодня я её ем каждое утро, — ответил президент.

Другая школьница спросила, кому из утопающих он протянет первому руку — Эрдогану или Порошенко?

Если кто-то решил утонуть, то спасти его невозможно. Мы готовы протянуть руку помощи и дружбы любому нашему партнёру, если он этого хочет. Россия протянет руку помощи любому своему партнёру в трудной ситуации, если он сам этого захочет, — сказал Путин.

2017 год

Прямая линия проходила 15 июня, длилась 3 часа 58 минут, прозвучало 70 вопросов.

Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

Актёр Сергей Безруков спросил о фильме «Матильда» и о личном отношении президента к ситуации по поводу скандала с фильмом «Матильда».

В отношении царской семьи было много фильмов, и даже более жёстких, чем сделал режиссёр Учитель. Мне бы не хотелось вступать в его спор с Поклонской, она тоже имеет право на свою точку зрения. Никто не пытается запретить фильм. Я рассчитываю на то, что диалог открытый, но призываю, чтобы диалог вёлся в рамках приличия и закона. Учитель настроен патриотически, насколько я знаю его взгляды, и делает талантливые вещи, — ответил президент.

Житель Киева спросил у Путина, «почему Россия бросила Украину».

Никого никакой чёрной краской не мажут. Просто боятся избыточной публичной поддержкой нанести вам какой-то ущерб. Москва старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине. Высоко ценю позицию пророссийских украинцев. У нас много друзей на Украине, — сказал Путин.

Учительница Алёна Кольцова из города Шелехова Иркутской области спросила, почему российским учителям платят маленькую зарплату.

Была поставлена задача довести среднюю плату учителям до средней по экономике в регионе. В Иркутской области это около 30 тысяч. Деньгами учителей на деле распоряжается сама школа. Она распределяет штатное расписание и доплаты. Молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, но не ясно, почему в 2-3 раза. <...> Такой разницы в доходах быть не должно. Поразбираемся с вашим конкретным случаем, — пообещал глава государства.

Kremlin Pool/Global Look Press

Ответ президенту Украины по поводу «прощания с немытой Россией»: президент прокомментировал процитированные Петром Порошенко строки Михаила Юрьевича Лермонтова.

Пётр Алексеевич знает русскую классику, интересуется литературой. За это похвалю. Но есть вторая часть стихотворения: «Быть может, за стеной Кавказа Укроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей». Михаил Юрьевич Лермонтов был человеком прогрессивным, хотел улучшения политической обстановки в России и говорил об этом прямо. Он написал эти стихи в 1841 году примерно, когда ехал на Кавказ в действующую армию. Он был храбрым офицером. Области, которые сегодня считаются Украиной, тогда были частью России. И Лермонтов говорил о них всех. Тут нос особо нечего задирать, — резюмировал глава государства.

2018 год

Программа шла 7 июня, продолжалась 4 часа 20 минут. За это время Владимир Путин ответил на 79 вопросов.



Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, 2018 год Kremlin Pool/Global Look Press

Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но для того чтобы их там окончательно не раздавили и съели, не порвали. И будем это делать дальше, потому что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы — а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти — обречены на провал. Вот это надо понять. Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чём интерес их собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле, — ответил Путин.

Журналист Роман Цимбалюк спросил, сколько денег Владимир Владимирович тратит на оккупированный Донбасс.

Вопрос журналиста Ильи Азара из «Новой газеты» касался гибели в Центральноафриканской Республике коллег — Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Он спросил, что известно президенту об обстоятельствах их гибели, в частности, о возможной причастности к этому частной военной компании Вагнера, и правильно ли, что бизнесмен, которого называют поваром Путина, Евгений Пригожин, как считается, занимается и руководит ЧВК Вагнера.

Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому больше не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки — это их дело. Теперь по поводу Вагнера и того, что люди делают. Если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их за границей. Если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Ну и, наконец, о трагедии, которую вы упомянули. По имеющимся данным, покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идёт расследование. Достоверных данных, к сожалению, нет, но мы очень рассчитываем, что они будут получены. Мы держим ситуацию на контроле по дипломатическим каналам, и я надеюсь, когда-нибудь узнаем, что произошло. Но я хочу принести свои соболезнования и вам, всем членам редакции, и близким людей, которые там погибли, — ответил президент.

Энн М. Симмонс из The Wall Street Journal высказал от лица западного сообщества опасения, что Путин хочет править миром.

Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью Соединённых Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону: $700 млрд с лишним США тратят на оборону, а мы — $46 млрд. На минуточку, у нас 146 млн граждан в России, а в странах НАТО — 600 млн. И вы считаете, что наша цель — управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов, — высказал своё мнение Путин.

В четверг, 20 июня, с 12:00 мск в эфире ведущих телеканалов и радиостанций начнётся передача «Прямая линия с Владимиром Путиным». Приём вопросов стартовал ещё 9 июня и будет идти до окончания программы.