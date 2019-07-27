Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что для возобновления авиасообщения между РФ и Украиной необходима инициатива с украинской стороны.
Нужна политическая воля руководства Украины. Именно эта сторона приняла решение прекратить авиасообщение, — отметил Гусаров в разговоре с телеканалом «360».
Он отметил, что в случае возобновления рейсов РФ поставит определённые условия, которые будут касаться российских перевозчиков.
Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полётов. Эти меры приняты в ответ на «агрессивные действия» Москвы.
Как писал News.ru, сокращение количества поездов из Украины в Россию анонсировал киевский министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, «возить воздух не имеет смысла».