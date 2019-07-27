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Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что для возобновления авиасообщения между РФ и Украиной необходима инициатива с украинской стороны.

Нужна политическая воля руководства Украины. Именно эта сторона приняла решение прекратить авиасообщение, — отметил Гусаров в разговоре с телеканалом « 360 ».

Он отметил, что в случае возобновления рейсов РФ поставит определённые условия, которые будут касаться российских перевозчиков.

Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полётов. Эти меры приняты в ответ на «агрессивные действия» Москвы.

Как писал News.ru, сокращение количества поездов из Украины в Россию анонсировал киевский министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, «возить воздух не имеет смысла».