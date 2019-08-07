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Активная миграция граждан страны в интернет-пространство и рост популярности смартфонов привели к буму в онлайн-торговле. Всё больше россиян делают покупки, находясь при этом в транспорте, в очередях, на дачах, или во время прогулки.

Самыми популярными товарами среди населения, которое занимается онлайн-шопингом, стали роботы-пылесосы, смартфоны, тушь для ресниц, конструкторы и подгузники. Об этом News.ru рассказали в интернет-магазине Wildberries и банке «Русский Стандарт» (входит в тройку крупнейших эквайеров), изучивших поведенческие особенности любителей шопинга в Сети.

Эти же товары, добавляет представитель торговой площадки, находятся в топ-10 продаж по выручке.

Смартфоны традиционно становятся одним из наиболее популярных направлений в интернет-торговле: он есть у каждого и обновляется регулярно. Огромное количество сотовых салонов дают возможность протестировать его «вживую», после чего многие потребители заказывают товар онлайн, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.



Развитие технологий перевело данный гаджет из области дорогих товаров в широкодоступный сегмент, что увеличило количество покупок, — полагает эксперт.



Рынок продажи детских товаров онлайн также в целом является растущим, добавляет он. Игрушки занимают львиную долю этого рынка, а конструкторы как отдельное направление традиционно популярны. Спрос на подгузники как «расходный материал» стабилен.

Всё это говорит о том, заключает Бахтин, что в Сети потребители находят наиболее оптимальные ценовые предложения.