По ожидаемой продолжительности жизни достигших возраста 60 лет мужчин лидируют Ингушетия (24,35 лет), Москва (21,48) и Дагестан (20,84). Далее следуют такие регионы, как Карачаево-Черкесия (19,51) и Санкт-Петербург (18,81). С соответствующей информацией Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.

Наименьшие показатели отмечаются в Республике Тыва (13,64), Чукотском автономном округе (13,92) и Еврейской автономной области (14,2). Замыкают пятёрку аутсайдеров Амурская (14,36) и Псковская (14,40) области.

Примечательно, что Ингушетия числится первой по ожидаемой продолжительности жизни достигших 55 лет женщин (32,24). Несколько скромнее прогнозы по Москве (29,03), Дагестану (28,48), Северной Осетии (27,97) и Санкт-Петербургу (27,79).

В свою очередь, на последних позициях в рейтинге расположились Чукотский автономный округ (21,35), Республика Тыва (22,32), Еврейская автономная область (23,92), Забайкальский край (23,96) и Амурская область (24,25).

В целом по России показатели по соответствующим категориям мужчин и женщин составили 16,56 лет и 26,28 лет соответственно.

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва в марте сообщала, что средняя продолжительность жизни в России составила более 73 лет по данным за 2018 год.

Как следует из данных Росстата, в РФ ускорилась убыль населения. По итогам пяти месяцев 2019 года она составила 180,4 тыс. человек. За тот же период прошлого года показатель равнялся 147,2 тыс. человек.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с News.ru рассказал, что лидерство регионов по ожидаемой продолжительности жизни пенсионеров обусловлено разными причинами. Если для Москвы это хорошая медицина, высокие доходы и вытекающая из последних возможность платного лечения, то для Ингушетии — образ жизни.

Первый фактор — это большое социальное общение и в целом некий оптимизм за счёт того, что постоянно есть общность из людей, тебя поддерживающих. Второй момент — это другой тип урбанизации. Это в основном малоэтажное или невысокое по этажности расселение. Это совершенно другой образ жизни, чем в основном в наших городах. И третий момент — это просто свежий воздух, свои продукты. На порядок более диетическое питание. Такая экология в широком смысле слова, включая экологию питания, — пояснил Крупнов про кавказскую республику. Юрий Крупнов глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Он также отметил, что низкие показатели в таких регионах, как Республика Тыва или Чукотский АО, связаны с тем, что в них по разным причинам сложилась неопределённая ситуация: уже отсутствует способность сохранения традиционного образа жизни, но в то же время невозможность войти в современность.

Это такое промежуточное состояние, связанное с проблемой в том числе этнонациональной идентичности. То есть люди уже и традиционно не живут — те же чукчи, допустим, не бьют моржа и на этом выживают, — а с другой стороны, они и не ассимилировались полностью в какую-то среднюю мегаполюсную жизнь России, — сказал Крупнов.

Он добавил, что женщины живут дольше мужчин не только в России, но и в других странах.

Как ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, лидерами среди российских регионов по уровню смертности населения по итогам прошлого года стали Орловская, Ивановская, Тульская, Новгородская, Псковская и Тверская области. Самые низкие показатели зафиксированы в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.