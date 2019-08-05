https://static.news.ru/photo/3db76b12-b80d-11e9-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achpod/Global Look Press

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков назвал предварительную причину пожара, возникшего на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура, — приводит РИА Новости слова представителя Минобороны.

Он также подчеркнул, что арсенал будет расформирован.

Серия взрывов произошла на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов. Разлёт осколков достигает 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Ранее News.ru писал о том, что мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске не выявил наличия радиации. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.