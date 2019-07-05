https://static.news.ru/photo/647c4802-9f22-11e9-93d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nord Stream 2

«Нафтогаз» сообщил о решении коммерческого суда Высокого суда Англии и Уэльса по дивидендам оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. По данным украинской компании, инстанция заморозила средства в качестве гарантии исполнения своих требований.

Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда. Украинская сторона утверждает, что инстанция выпустила соответствующее постановление 11 июня 2019 года.

При этом сами «Газпром», Nord Stream и суд об этом не сообщали, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что украинская компания «Нафтогаз» будет вынуждена обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию в случае прекращения транзита газа по украинской территории с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.