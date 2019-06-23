Колонна националистов и радикалов в центре Киева перекрыла маршрут «Марша равенства».
В настоящее время бульвар Шевченко разделён несколькими рядами полиции. Противники шествия собираются возле красного корпуса национального университета имени Шевченко.
По данным издания
На стороне радикалов также выступают несколько депутатов.
Ранее News.ru писал, что активисты, не согласные с проведением в Киеве ЛГБТ-шествия KyivPride, собирались забросать его участников фекалиями. Чтобы предотвратить метание нечистот, полицейским пришлось провести целую спецоперацию.