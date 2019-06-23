https://static.news.ru/photo/fd0ddeaa-9590-11e9-83f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Колонна националистов и радикалов в центре Киева перекрыла маршрут «Марша равенства».

В настоящее время бульвар Шевченко разделён несколькими рядами полиции. Противники шествия собираются возле красного корпуса национального университета имени Шевченко.

По данным издания Strana.ua , большинство из них являются молодыми людьми 17–25 лет, на многих из которых надеты балаклавы.

На стороне радикалов также выступают несколько депутатов.

Ранее News.ru писал, что активисты, не согласные с проведением в Киеве ЛГБТ-шествия KyivPride, собирались забросать его участников фекалиями. Чтобы предотвратить метание нечистот, полицейским пришлось провести целую спецоперацию.