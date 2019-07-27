27 июля на Тверской состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большой процент брака среди подписей, собранных в поддержку кандидатов. Собравшиеся считают это решение политическим.
Протестующие попытались прорваться к зданию столичной мэрии, но встретили жёсткий отпор со стороны полиции. По данным ОВД-Инфо, задержаны более 700 человек. На месте событий побывала съёмочная группа News.ru