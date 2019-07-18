https://static.news.ru/photo/2b98d208-a97c-11e9-9791-fa163e074e61_1024.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный валютный фонд посоветовал РФ сократить долю секретных статей в бюджете, однако российские экономисты считают, что в условиях санкций делать это нецелесообразно.

Засекреченные статьи в федеральном бюджете связаны с расходами на оборону и безопасность. Это относится и к тратам на ядерно-оружейный комплекс, фундаментальные и прикладные исследования из-за военных разработок.

Это связано со специфической деятельностью военных учреждений, например, военных училищ и госпиталей. С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

Государственной тайной также является небольшая доля трат на образование, здравоохранение, «социалку».

Ранее News.ru сообщал, что Государственная дума приняла закон об изменениях параметров федерального бюджета на 2019 год. Согласно инициативе, профицит федерального бюджета снизился до 1,7% ВВП. По новому закону доходы бюджета России в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей и составят 20 трлн 174,9 млрд рублей, а расходная часть достигнет 18 трлн 293,7 млрд рублей, увеличившись на 256,5 млрд рублей.