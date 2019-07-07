Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21. Один из них пройдёт лётные испытания с российским двигателем ПД-14.
Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании по выполнению производственных программ авиазавода, сообщает
По его словам, предприятие готовится к серийному выпуску модели. Её поставки заказчикам должны начаться в 2021 году.
В настоящее время построены четыре МС-21, ещё один — на подходе. Пятый готовят к статическим испытаниям в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), остальные предназначены для лётных испытаний.
Ранее News.ru сообщал, что авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео испытаний российского самолёта МС-21, названного «Убийцей боингов». Лайнер совершил первый беспересадочный перелёт из Иркутска в Ульяновск. После полёта его покрасят и отправят в Раменское для дальнейших испытаний.