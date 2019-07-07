https://static.news.ru/photo/8fde40b2-a077-11e9-926d-fa163e074e61_1024.jpg Самолёт МС-21-300 Фото: MIT Russia/Global Look Press

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21. Один из них пройдёт лётные испытания с российским двигателем ПД-14.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании по выполнению производственных программ авиазавода, сообщает РИА Новости .

По его словам, предприятие готовится к серийному выпуску модели. Её поставки заказчикам должны начаться в 2021 году.

В настоящее время построены четыре МС-21, ещё один — на подходе. Пятый готовят к статическим испытаниям в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), остальные предназначены для лётных испытаний.

Ранее News.ru сообщал, что авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео испытаний российского самолёта МС-21, названного «Убийцей боингов». Лайнер совершил первый беспересадочный перелёт из Иркутска в Ульяновск. После полёта его покрасят и отправят в Раменское для дальнейших испытаний.