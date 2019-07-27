https://static.news.ru/photo/c048c35c-b08b-11e9-8c32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Бесплатные лекции по повышению компьютерной грамотности пройдут в центрах госуслуг «Мои документы» в Москве с 30 июля по 4 августа.

Всем желающим специалисты помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru и объяснят, как правильно передавать показания приборов учёта и записываться на приём в госучреждения.

Кроме того, на бесплатных занятиях можно узнать о существующих электронных услугах, сообщается на информационном портале мэра столицы.

Регистрация на курсы «Как получать услуги, не выходя из дома» не требуется.

Как ранее писал News.ru, портал госуслуг займётся компенсацией вкладчикам рухнувших банков. В перспективе вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно: через официальный сайт агентства или банков-агентов, через Единый портал госуслуг либо через маркетплейс, который создаёт Банк России для дистанционного привлечения вкладов банками.