https://static.news.ru/photo/4f523e5a-ae1d-11e9-9d36-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Решение об освобождении арестованных украинских моряков ещё не принималось, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова напомнила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в ФСБ через МИД с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде поручительства.

Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно, — сказал Москалькова.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова объявила, что арестованные Россией моряки украинских Военно-морских сил вернутся домой в ближайшее время. По её словам, договорённость о возвращении 24 человек уже достигнута. Сейчас оформляются необходимые документы. В то же время адвокат Николай Полозов, представляющий интересы граждан Украины ничего не знает о такой договорённости. Он уверен, что всё ещё продолжаются переговоры, но неизвестно на какой они стадии и когда будут реализованы.

22 моряков на бронированных артиллерийских катерах украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовом буксире «Яны Капу» и двоих сотрудников СБУ задержали российские пограничники 25 ноября 2018 года при нарушении государственной границы России в Чёрном море. Они несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. При задержании трое украинских моряков получили лёгкие ранения. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила поручиться за арестованных моряков в случае их освобождения. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такую возможность, отметила она в своём Facebook. По её словам, существуют и другие варианты освобождения украинских граждан. В том числе сотрудники российского Следственного комитета могут принять соответствующее решение. Это зависит от политической воли и наличия договорённостей, подчеркнула правозащитница. Она отметила, что ожидала продления ареста всем военным писал News.ru