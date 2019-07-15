https://static.news.ru/photo/30ecf85e-a70d-11e9-93ce-fa163e074e61_1024.jpg Рассмотрение в Лефортовском районном суде Москвы апелляционной жалобы на продление ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Фото: АГН «Москва»

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут быть освобождены из-под ареста, если Киев обязуется обеспечить их участие в судебном процессе. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Что касается кораблей, то они могут быть возвращены при условии, что будут сохранены как доказательства.

Она напомнила, что ранее РФ направляла украинской стороне соответствующую ноту, но получила на неё отрицательный ответ. Причём он был дан без ведома президента Владимира Зеленского, сообщает телеканал « Прямой ».

Ранее News.ru писал, что следуправление ФСБ попросило суд продлить украинским морякам срок содержания под стражей на три месяца.