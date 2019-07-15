Задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут быть освобождены из-под ареста, если Киев обязуется обеспечить их участие в судебном процессе. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Что касается кораблей, то они могут быть возвращены при условии, что будут сохранены как доказательства.
Она напомнила, что ранее РФ направляла украинской стороне соответствующую ноту, но получила на неё отрицательный ответ. Причём он был дан без ведома президента Владимира Зеленского, сообщает телеканал «
Ранее News.ru писал, что следуправление ФСБ попросило суд продлить украинским морякам срок содержания под стражей на три месяца.