https://static.news.ru/photo/4921d0dc-944a-11e9-89c9-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Коломойский Фото: скриншот youtube.com/KishkiNa

Украинский олигарх Игорь Коломойский в ответ на призыв президента страны Владимира Зеленского инвестировать в инфраструктуру Донбасса заявил, что не будет этого делать, так как Высокий суд Лондона ограничил его в средствах и у него нет на это денег.

Я уже комментировал журналистам, что на остаток от £20000 в неделю могу покрасить ларёк. Это ведь тоже малая архитектурная форма, — цитирует предпринимателя ТАСС .

Коломойский отметил, что пока ещё не вёл переговоры с Зеленским после его инаугурации, а тот к нему не обращался с предложением о встрече.

Ранее News.ru писал, что восстанавливать Донбасс после боевых действий будут украинские олигархи, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, поделиться деньгами согласились Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.