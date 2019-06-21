Украинский олигарх Игорь Коломойский в ответ на призыв президента страны Владимира Зеленского инвестировать в инфраструктуру Донбасса заявил, что не будет этого делать, так как Высокий суд Лондона ограничил его в средствах и у него нет на это денег.
Я уже комментировал журналистам, что на остаток от £20000 в неделю могу покрасить ларёк. Это ведь тоже малая архитектурная форма, — цитирует предпринимателя ТАСС.
Коломойский отметил, что пока ещё не вёл переговоры с Зеленским после его инаугурации, а тот к нему не обращался с предложением о встрече.
Ранее News.ru писал, что восстанавливать Донбасс после боевых действий будут украинские олигархи, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, поделиться деньгами согласились Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.