#МыЗдесьВласть: митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы На проспекте Сахарова в Москве было многолюдно

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22:25, 20 июля 2019

Фото: Сергей Булкин/News.ru