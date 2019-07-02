https://static.news.ru/photo/efd0bcb2-9cde-11e9-abb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил Минздраву провести совместно с властями субъектов анализ уровня средней заработной платы сотрудников скорой помощи.

Доклад о проделанной работе глава ведомства Вероника Скворцова должна представить до 15 августа.

Кроме того, министерству до 1 октября надлежит внести ясность в принятие медработниками решения об увеличении объема и кратности применения наркотических и психотропных веществ. Речь идёт о ситуациях, когда применение данных препаратов необходимо для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам прямой линии, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что медсестре одной из больниц Свердловской области, которая пожаловалась на низкие зарплаты, неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств. В результате медработница получила выговор за якобы допущенные нарушения на рабочем месте.