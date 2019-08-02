https://static.news.ru/photo/e40838c8-b549-11e9-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Заседание рабочей группы провёл министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на котором обсуждалась жалоба персонала Республиканской психиатрической больницы. Медработники пожаловались на проблемы с начислениями стимулирующих выплат, возникшие после оптимизации в отрасли.

После объединения Республиканского психоневрологического диспансера и Республиканской психиатрической больницы возникло много организационных вопросов, которые не были своевременно решены на уровне учреждения, — заявила на заседании представитель коллектива больницы Ирина Горчанина, слова которой приводятся на сайте республиканского Минздрава .

По словам медика, в учреждении «не была урегулирована система начисления стимулирующих выплат». Кроме этого, после оптимизации «были утрачены практики, наработанные в рамках проекта „Бережливая поликлиника“, не учитывались интересы пациентов и сотрудников по урегулированию данных вопросов».

Горчанина отметила, что на заседании рабочей группы «многие вопросы были решены». Она выразила надежду на то, что «принятые на встрече решения будут исполнены».

По итогам мероприятия решено обязать администрацию психбольницы «включить в комиссию по распределению стимулирующих выплат представителей стационарных отделений и диспансерного отделения больницы», а также «доработать с учетом предложений работников диспансерного отделения положение об установлении выплат стимулирующего характера».

Кроме этого, чиновники и медработники договорились «принять коллективный договор с учётом норм трудового законодательства» и представить в Минздрав заявку «о дополнительном финансировании на установление выплат стимулирующего характера» медсёстрам стационара.

Ранее в карельских СМИ сообщалось, что после объединения психиатрической больницы и психоневрологического диспансера, у персонала существенно снизилась зарплата — у врачей в среднем на 10 тысяч, а медсёстрам отказали в выплате стимулирующих. Это якобы привело к тому, что медработники стали массово менять место работы.

Руководство психбольницы уверяло, что массовых увольнений в учреждении нет.

Аналогичная ситуация возникла в открывшемся полгода назад перинатальном центре Петрозаводска. Там на часть младших медсестёр обещали наложить обязанности санитарок, а тем, кто откажется это делать, пригрозили увольнением, пишет издание Gubdaily .

Как писал News.ru, в июле депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области.

На протяжени нескольких месяцев младшие медсёстры из Анжеро-Судженска выступают против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.

К июне стало известно о планах властей объединить шесть психиатрических учреждений в Пермском крае. Коллектив одной из оптимизируемых организаций — диспансера в городе Лысьва — выступил против. Сотрудники направили петицию на имя президента Владимира Путина.