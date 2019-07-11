https://static.news.ru/photo/bfe049ac-a3fd-11e9-8c75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство труда Российской Федерации планирует установить прожиточный минимум за второй квартал 2019 года в размере 11 тысяч 185 рублей на душу населения.

Проект приказа ведомства от 11 июля 2019 года размещён на портале проектов федеральных актов. Для трудоспособного населения минимальный уровень дохода будет установлен на отметке 12 тысяч 130 рублей, для людей пенсионного возраста — 9 тысяч 236 рублей, а для детей 11 тысяч 4 рубля, отмечается в документе .

В Минтруде подчеркнули, что величина прожиточного минимума за второй квартал года по сравнению с предыдущим увеличилась на душу населения и для детей на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1%, а для пенсионеров — на 3,8%.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доработать законы и устранить нарушения по зарплатам, писал News.ru.