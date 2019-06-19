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Более половины российских туристов, согласно результатам опроса OneTwoTrip, считают, что 28 календарных дней в году мало для полноценного отдыха.

Четверть опрошенных довольны ситуацией, а 1% полагает, что отпуска можно даже сократить. Около 16% считают, что правильнее было сократить рабочие дни или неделю, а всё остальное оставить как есть, сообщает...