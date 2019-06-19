Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

О совместной работе над безопасностью полётов договорились представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлот», Шереметьево и «Гражданские самолёты Сухого».

Помимо улучшения подготовки персонала, речь на совещании шла о разработке пакета нормативных актов в сфере авиабезопасности, а также конкретизации требований к отечественным производителям специальной техники, сообщает ТАСС

Как писал News.ru ранее, поручение доработать законодательство в сфере авиационной безопасности дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

 

 

 

News.ru в соцсетях