https://static.news.ru/photo/a9d4c614-9251-11e9-ba97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Министерство обороны РФ поменяет правила присвоения звания «старший лейтенант». Инициатива позволит исключить дискриминацию выпускников гражданских вузов.

В настоящее время они ждут получения этого звания три года, а выпускники военных училищ — два. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на Минобороны.

В материальном плане большой разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом нет, однако для офицеров второе звание более почётно.

Решение об изменениях уже принято, а работа над нормативно-правовыми актами должна быть закончена до конца 2019 года. После этого очередное звание выпускники и военных училищ, и гражданских вузов станут получать через два года.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов. Теперь они будут называться военными учебными центрами при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.