Министерство обороны РФ поменяет правила присвоения звания «старший лейтенант». Инициатива позволит исключить дискриминацию выпускников гражданских вузов.
В настоящее время они ждут получения этого звания три года, а выпускники военных училищ — два. Об этом сообщает газета «
В материальном плане большой разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом нет, однако для офицеров второе звание более почётно.
Решение об изменениях уже принято, а работа над нормативно-правовыми актами должна быть закончена до конца 2019 года. После этого очередное звание выпускники и военных училищ, и гражданских вузов станут получать через два года.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов. Теперь они будут называться военными учебными центрами при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.