https://static.news.ru/photo/7c2d564a-b3a8-11e9-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство обороны России завершит создание авиационной группировки для тушения лесных пожаров в Красноярском крае к утру 1 августа.

Планируется завершить создание авиагруппировки к 06:00 по московскому времени 1 августа в связи с погодными условиями, — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в стране.

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири и поручил Министерству обороны страны подключиться к борьбе со стихией.