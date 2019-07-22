https://static.news.ru/photo/7017663e-ac73-11e9-a537-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиация ВКС России не выполняла задач в районе населённого пункта Маарет-ан-Нуман в Сирии, где был проведён обстрел, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» — фейк, — заявили РИА Новости в Минобороны.

В середине мая 2019 года боевики в Сирии обстреляли войска правительства 13 раз. Трое сирийских военнослужащих получили ранения. С 18 мая было зафиксировано использование минометов и реактивных систем залпового огня, запрещенных астанинскими договоренностями от 2017 года и сочинскими соглашениями от 2018 года к размещению в демилитаризованной зоне, писал News.ru.