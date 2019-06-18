https://static.news.ru/photo/23396ac2-917c-11e9-a766-fa163e074e61_1024.jpg Истребитель Су-27 Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика ВВС США В-52Н, направлявшегося к границам России. Авиация была поднята в воздух 17 июня.

В этот день американские самолёты летели со стороны и Чёрного, и Балтийского морей. Оба бомбардировщика были перехвачены, но какой именно перехват попал на видео — в сообщении Минобороны РФ на YouTube не уточняется.

Отмечается, что бомбардировщики не долетели до границы, а российские истребители выполнили перехват, не нарушая международных правил использования воздушного пространства.

Ранее News.ru сообщал, что Минобороны РФ опровергло заявление США о небезопасном перехвате самолёта-разведчика над Средиземным морем. В ведомстве заверили, что действия российского Су-35 не противоречили международным правилам. Там подчеркнули, что российский истребитель был поднят в воздух после того, как военные обнаружили воздушную цель, которая приближалась к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.