Ко Дню Военно-Морского Флота Министерство обороны России открыло на своем
В новом мультимедийном разделе размещены снимки интересных моментов из жизни главнокомандующих ВМФ. На сайте представлены как чёрно-белые, так и цветные фотографии, большинство из которых публикуются впервые.
Среди них есть снимки легендарных военачальников, командовавших флотом последние 80 лет — адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и других. В разделе также есть публикации об интересных фактах из жизни и службы флотоводцев.
Как ранее сообщал News.ru, Минобороны к 30-летию сворачивания Россией афганской кампании опубликовало секретные документы времён вторжения СССР в Афганистан в 1979–1989 годах.