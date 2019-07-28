https://static.news.ru/photo/d0ed6c8e-b0cd-11e9-b806-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Минобороны РФ

Ко Дню Военно-Морского Флота Министерство обороны России открыло на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев.

В новом мультимедийном разделе размещены снимки интересных моментов из жизни главнокомандующих ВМФ. На сайте представлены как чёрно-белые, так и цветные фотографии, большинство из которых публикуются впервые.

Среди них есть снимки легендарных военачальников, командовавших флотом последние 80 лет — адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и других. В разделе также есть публикации об интересных фактах из жизни и службы флотоводцев.

Как ранее сообщал News.ru, Минобороны к 30-летию сворачивания Россией афганской кампании опубликовало секретные документы времён вторжения СССР в Афганистан в 1979–1989 годах.