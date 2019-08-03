https://static.news.ru/photo/cda29272-b5d0-11e9-bed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Два самолёта-разведчика Су-24МР Центрального военного округа прибыли в Красноярский край. Они будут искать очаги возгорания в лесах региона.

Воздушные суда оснащены аппаратурой, которая позволяет в круглосуточном режиме осуществлять всепогодную воздушную разведку в широком диапазоне высот и скоростей и в реальном масштабе времени, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Экипажам поручено проводить аэрофотосъёмку крупных природных пожаров.

Кроме этого, в районе чрезвычайной ситуации визуальную разведку пожароопасных районов будет выполнять транспортный самолёт Ан-26.

Вся информация от воздушных судов, задействованных в мониторинге обстановки в регионе, анализируется для более эффективного применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8, выполняющих тушение пожаров, — сказано в сообщении ведомства .

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.