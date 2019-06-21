https://static.news.ru/photo/b383f05a-9408-11e9-bbb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Счётная палата России выявила ряд нарушений, допущенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций при исполнении бюджета за 2018 год.

В частности, ведомство не внесло в бюджетную отчётность информацию о двух банковских гарантиях, полученных для обеспечения обязательства по контрактам на сумму свыше 21 млн рублей. Кроме того, в документе отсутствуют записи о квартирах, переданных министерством своим сотрудникам в безвозмездное пользование, и списанном имуществе. Речь идёт о более чем 80 единицах имущества по условной цене в рубль при оценочной стоимости около 14,3 млн рублей.

СП также обнаружила нарушения в части распоряжения Минкомсвязью своим имуществом. Установлено, что аппаратно-программные комплексы и информационные системы ведомства размещены на технологических площадках других организаций без оформления договоров об ответственном хранении или безвозмездном пользовании.

Помимо этого, Минкомсвязь уличили в нарушении правил подготовки планов информатизации госорганов. Речь идёт о несоблюдении сроков проведения экспертной оценки документов по информационно-коммуникационным технологиям, сообщается на сайте СП.

Ранее News.ru писал, что Минкомсвязь предложила наказывать штрафами нарушителей правил использования в России спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран. В ведомстве пояснили, что мера направлена на искоренение угроз для национальной безопасности.