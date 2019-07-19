https://static.news.ru/photo/5be181f2-aa31-11e9-8fb4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минэнерго сформирует рабочую группу для проведения проверок по фактам заправки самолётов некачественным топливом.

Соответствующее решение принято на основании доклада подведомственного Минтрансу НИИ гражданской авиации. В нём отмечено, что загрязнённый керосин мог привести к сбоям в работе авиатехники.

Анализ проб авиатоплива проводился в марте. Эксперты обнаружили в них соединения органического кремния — полисилоксаны (силиконы). По словам специалистов, их присутствие в авиационном керосине несёт высокий риск для безопасности полётов, а также имиджевых и финансовых потерь отечественных нефтяных компаний.

Пробы загрязнённого топлива были взяты с двух самолётов компании Red Wings, у которых были зафиксированы случаи некорректной работы авиатехники. У одного лайнера забился фильтр двигателя, а у другого неправильно работала система отображения запасов топлива, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству ускорить решение вопроса, касающегося цен на авиатопливо. В ходе встречи с вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым он попросил разобраться со стоимостью керосина до окончания туристического сезона.