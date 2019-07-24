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Москва поставила перед КНДР вопрос об обеспечении надлежащих условий для задержанных российских моряков на время проведения проверки, сообщает МИД РФ.

Сотруники российского внешнеполитического ведомства добились официальной встречи с членами судна «Сянхайлинь-8».

Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное, — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Министерство отмечает, что дипломаьы продолжают принимать необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством и международными договоренностями, по защите прав и законных интересов российских граждан.

Российский сейнер «Сянхайлинь-8» с 17-ью моряками на борту был задержан северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля в 55 морских милях от территории КНДР. Корабль был захвачен «прямо на ходу». На палубу внезапно высадились представители Северной Кореи и отключили все средства связи. Российские моряки, находившиеся на судне, были конвоированы в порт Вонсан, их дердут в корабле, а капитана сейнера, его помощника и двух южнокорейских специалистов держат в отеле под арестом, писал News.ru